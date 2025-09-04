مرکز ملی پایش الگوی تولید کشاورزی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ «مرکز ملی پایش الگوی تولید کشاورزی» با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج در محل این سازمان افتتاح شد.

غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) تات در این مراسم گفت: بزرگترین مرکز داده بخش کشاورزی در سازمان تات قرار دارد.

وی افزود: امروز در این بخش داده سنتر ۳ سامانه تصمیم یار کشت، مزرعه من و سامانه پیش‌بینی سطح زیرکشت و تولید افتتاح و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز می‌کند.

وی ادامه داد: سامانه پیش‌بینی سطح زیرکشت و تولید با دقت کمتر از یک متر بوده که برنامه‌ریزی تولید را با دقت بالا انجام می‌دهد. اگر در جایی با بیش بود تولید مواجه شویم مثل تولید بالای پیاز در جیرفت بیش از نیاز بازار داخل، قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: این سامانه‌ها با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاهی طراحی و به مرحله اجرا رسیده است.

گل‌محمدی با بیان اینکه با مرکز ملی پایش الگوی تولید کشاورزی به دنبال اجرای کامل طرح الگوی کشت هستیم، گفت: الگوی کشت زراعت و باغبانی ابلاغ و در حال رفع برخی خلأها است. همچنین الگوی کشت محصولات گلخانه و گیاهان دارویی تا پایان شهریور، الگوی کشت زراعت چوب تا پایان مهر و الگوی محصولات دامی تا پایان سال افتتاح می‌شود.