عقاب فضای مجازی شهرستان ساوه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عماد صدوری اظهار کرد: حفظ و اتحاد اقوام مختلف و ایجاد امنیت روانی جامعه از رویکردهای اساسی دستگاه قضائی محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: با هر فرد و یا گروهی که در راستای اخلال در نظم عمومی و ایجاد اختلاف در بین مردم غیور ایران اسلامی حرکت نماید قاطعانه برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه گفت: با فردی (تحت عنوان عقاب) که در فضای مجازی با همدستی چند نفر بااستفاده از ادبیات سخیفی به مردم مازندران و ساوه توهین کرده و در پی اختلاف افکنی قومی بودند با دستور مقام قضائی تحت تعقیب قرار گرفتند و دستگیر شدند.