  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

حملات موشکی ایران، بزرگترین رکود اقتصادی رژیم صهیونیستی را رقم زد

رسانه‌های رژیم صهیونیستی ابعاد تازه ای از خسارات عملیات موشکی وعده صادق ۳ در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران را فاش کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از اداره مرکزی آمار این رژیم اعلام کرد که خسارت اقتصادی ناشی از نبرد با ایران شدیدتر از آنچه قبلاً تخمین زده شده بود، بوده است.

بر اساس اعلام این منبع رسانه‌ای صهیونیستی تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی در نتیجه جنگ با ایران ۴% کاهش یافته است.

این رسانه صهیونیستی اذعان کرد که این کاهش نشان‌دهنده بزرگترین رکودی است که اقتصاد داخلی رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به خود دیده است.

پیش از این نیز وب‌سایت صهیونیستی «کالکالیست» اعلام کرد که شرکت هواپیمایی صهیونیستی «ایزرا ایر» در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵، به دلیل توقف پروازهای خود ناشی از جنگ علیه ایران، متحمل زیان مالی حدود ۱۰.۴ میلیون دلاری شد. این در حالی است که شرکت هواپیمایی مذکور طی مدت مشابه سال گذشته سود بالغ بر ۷ میلیون دلاری را تجربه کرده است.

این شرکت که متعلق به رامی لوی است، توضیح داد که حمله رژیم صهیونیستی به ایران و واکنش انتقام جویانه ایران در حمله موشکی به اهداف نظامی و راهبردی و زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی در قالب عملیات وعده صادق ۳ به کاهش سود این شرکت به میزان ۷.۵ میلیون شِکِل، معادل حدود ۲.۲۴ میلیون دلار آمریکا، کمک کرده است. همچنین، افزایش هزینه‌های مالی به ۷.۴ میلیون دلار نیز در تبدیل سود به زیان نقش داشته است.

