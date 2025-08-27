خسارت ۱۰ میلیون دلاری شرکت هواپیمایی اسرائیل در جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بر اساس گزارش وب‌سایت صهیونیستی «کالکالیست»، شرکت هواپیمایی صهیونیستی «ایزرا ایر» در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵، به دلیل توقف پروازهای خود ناشی از جنگ علیه ایران، متحمل زیان مالی حدود ۱۰.۴ میلیون دلاری شد.

این در حالی است که شرکت هواپیمایی مذکور طی مدت مشابه سال گذشته سود بالغ بر ۷ میلیون دلاری را تجربه کرده است.

این شرکت که متعلق به رامی لوی است، توضیح داد که حمله رژیم صهیونیستی به ایران و واکنش انتقام جویانه ایران در حمله موشکی به اهداف نظامی و راهبردی و زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی در قالب عملیات وعده صادق ۳ به کاهش سود این شرکت به میزان ۷.۵ میلیون شِکِل، معادل حدود ۲.۲۴ میلیون دلار آمریکا، کمک کرده است. همچنین، افزایش هزینه‌های مالی به ۷.۴ میلیون دلار نیز در تبدیل سود به زیان نقش داشته است.