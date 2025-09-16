اعمال قانون خودروی دارای ۲۰۰ میلیون ریال خلافی با وجود پیشنهاد رشوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق پرست در تشریح این خبر اظهار کرد: تیم گشت پلیس راه بندرعباس – حاجی آباد در اجرای طرح ارتقا امنیت ترافیکی و انتظام بخشی به عبور و مرور حین گشت زنی در سطح حوزه به یک دستگاه خودرو سواری سمند فاقد پلاک و پلاک مخدوش مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف که برابر استعلام صورت گرفته مشخص شد که این خودرو در قاچاق سوخت فعالیت داشته و بیش از ۲۰۰ میلیون ریال خلافی دارد که خودرو به پارکینگ انتقال داده شد.

این مسئول انتظامی بیان کرد: راننده خودرو پس از گذشت ساعاتی کوتاه طی سه مرحله جداگانه با مراجعه به پاسگاه پلیس راه و پیشنهاد یک قطعه سکه تمام بهار به رئیس پاسگاه جهت رهایی از قانون خواستار ترخیص غیرقانونی وسیله نقلیه خود گردید که سرگرد اسماعیل عالی زاده رئیس پلیس راه ضمن رد رشوه مراتب را به همراه سکه پیشنهادی صورت جلسه کرده و متهم را با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی کردند.

رئیس پلیس راه استان هرمزگان ضمن قدردانی از این مأموران صحیح العمل و وظیفه شناس، با بیان اینکه صداقت و امانتداری در مسائل مادی و معنوی و ترویج این فرهنگ در آحاد جامعه امری ضروری است، خاطر نشان کرد: به منظور ترویج فرهنگ خودکنترلی، ارتقا صحت عمل و ارج نهادن به این عمل خداپسندانه و الگوسازی رفتارهای شایسته، از این مأمور صحیح العمل و تلاشگر به نحو شایسته تقدیر و تجلیل خواهد شد.