ضرورت رصد جریان مداحی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی شریف تبار عصر سه شنبه با تأکید بر لزوم مرجعیت‌سازی در جریان ستایشگری، بر اهمیت مستندسازی تجربیات این حوزه و تدوین منابع غنی برای استفاده آیندگان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار در این نشست، که با حضور مسئولان و اعضای کانون مداحان استان برگزار شد، تصریح کرد: هر جمعی زمانی می‌تواند مؤثر باشد که مرجعیت پیدا کند و تجربیات نوشته‌شده باید به‌صورت کتاب و منابع اجرایی تدوین شود.

وی همچنین به تربیت مداحان در میدان و ضرورت رصد دقیق جریان مداحی در استان اشاره کرد و افزود: تربیت در زمان دفاع مقدس در میدان اتفاق افتاد و امروز هم باید در میدان صورت گیرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به تجربه‌های دفاع مقدس، تأکید کرد که شورای سیاست‌گذاری ستایشگران استان به عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در امر مداحی، باید پیگیر برنامه‌های آموزشی و تبلیغی ترویجی باشد.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار همچنین فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها و حفظ میراث کهن مداحی را از ضروریات دانست و بر لزوم احصاء و اولویت‌بندی مسائل جریان مداحی استان به‌عنوان گامی مهم در پیشبرد اهداف این عرصه تأکید کرد.

تشکیل کمیته‌های تخصصی برای ساماندهی فعالیت‌های مداحی استان

در ادامه این نشست، میرقربان‌نژاد، رئیس کانون مداحان مازندران، با اشاره به تشکیل کمیته‌های تخصصی در کانون مداحان استان، از برنامه‌ریزی برای ایجاد مدرسه مداحی خبر داد.

وی توضیح داد: کانون مداحان استان به‌منظور ساماندهی بهتر فعالیت‌های ستایشگری، اقدام به تشکیل هیئت رئیسه و کمیته‌های مختلف کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به کمیته‌های صیانت، آموزش، پیرغلامان، مداحان شاخص و شاعران آیینی اشاره کرد. همچنین کمیته تاریخ و مقتل و کمیته فوق‌برنامه به‌عنوان بخشی از برنامه‌های جدید کانون، در حال فعالیت هستند.

میرقربان‌نژاد همچنین تأکید کرد که آموزش و تربیت مداحان نوجوان و جوان در این کمیته‌ها از اولویت‌های اساسی کانون مداحان است.

وی همچنین از برگزاری اولین گردهمایی مداحان استان در نور با حضور استاد حاج علی انسانی خبر داد که با استقبال گسترده ستایشگران روبه‌رو شد.

به گفته وی، دومین گردهمایی مداحان استان در هفته دفاع مقدس و در شهرستان بابل برگزار خواهد شد که در آن از مداحان فعال در عرصه دفاع مقدس تجلیل خواهد شد.

به‌روزرسانی محتوا و تبیین مسائل روز در مداحی

محمد محسن‌زاده، رئیس شورای سیاست‌گذاری ستایشگران مازندران، به ضرورت به‌روزرسانی محتوا و تبیین مسائل روز در فعالیت‌های ستایشگری پرداخت.

وی با تأکید بر سفارش مقام معظم رهبری در خصوص عرصه تبیین در مداحی، از ضرورت پیوند مسائل اجتماعی و سیاسی در اشعار مداحان سخن گفت.

وی بیان داشت: باید مطالبات اجتماعی و سیاسی در اشعار مداحان به‌طور گسترده‌ای مطرح شود تا جامعه مداحی بتواند نقش مؤثری در آگاه‌سازی و اقناع مردم ایفا کند.

محسن‌زاده همچنین تأکید کرد که تبیین قیام عاشورا و قیام اباعبدالله الحسین (ع) بر عهده مداحان است و آن‌ها باید بتوانند با اشعار خود پیوندی عمیق میان مردم و معارف عاشورا برقرار کنند.