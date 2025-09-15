پیشگیری از تغییر کاربری‌ غیرمجاز اراضی کشاورزی در اولویت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، داور نامدار، سرپرست سازمان امور اراضی کشور در نشست هماهنگی و بررسی فرایند عملکردی دفاتر مستقل این سازمان، اظهار کرد: پیشگیری از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی باید به عنوان یک اصل اولیه مدنظر قرار گیرد و در این زمینه یگان حفاظت از اراضی کشاورزی سازمان باید پیشرو باشد.

وی افزود: قبل از احداث بناهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی باید اقدامات پیشگیرانه انجام شود تا از هدررفت سرمایه، نارضایتی مردم و تبعات بعدی این ساخت و سازها جلوگیری شود.

سرپرست سازمان امور اراضی کشور بر لزوم حفظ و توسعه اراضی کشاورزی تاکید کرد: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری همه معاونت‌ها و دفاتر باید در راستای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی باشد.

وی افزود: انجام منظم بازدیدهای میدانی از گزارش‌های دریافتی در استان‌ها ضروری است تا صحت و سقم گزارش‌ها بررسی و برای آن تصمیم گیری شود.