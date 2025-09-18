به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر در شهرهای مختلف کرانه باختری دست به حمله و بازداشت گسترده فلسطینیان زدند. این عملیات که در راستای سیاست مجازات دسته‌جمعی ساکنان فلسطین از سوی اشغالگران دنبال می‌شود، باعث شد تعداد بازداشت‌شدگان فلسطینی تنها در طولکرم طی دو روز به حدود ۱۳۰۰ فلسطینی برسد.

در قلقیلیه، نیروهای اشغالگر چندین بار در طول شب به شهر یورش بردند و تعدادی از کارگران فلسطینی را هنگام تلاش برای ورود به اسرائیل برای کار بازداشت کردند، در حالی که یک فلسطینی را در جریان یورش به خانه‌اش در شهر قدیمی بازداشت کردند.

در نابلس نیز نظامیان صهیونیست به چندین روستا از جمله صره و الناقوره یورش بردند و فلسطینیان را بازداشت کردند. آنها همچنین به اردوگاه قلندیا و کفر عقب در قدس یورش بردند و در شهر الخلیل و روستاهای آن در جنوب کرانه باختری دست به بازداشت‌های گسترده زدند.

ارتش اسرائیل همچنین به روستاهای بیت ریما و کفر نعمه در رام‌الله یورش برده و خانه‌ها و مزارع را در آنجا مورد بازرسی قرار داد.

در شهر طولکرم در شمال کرانه باختری اشغالی، نیروهای اشغالگر به شهرک دیر الغصون در شمال شهر یورش بردند.

این اتفاق پس از آن رخ داد که دو نظامی صهیونیست در روز ۱۱ سپتامبر جاری بر اثر انفجار یک بمب دست‌ساز که یک خودروی نظامی را در اطراف شهر هدف قرار داده بود، زخمی شدند.

در این راستا، فیصل سلامه، معاون فرماندار طولکرم می‌گوید که ارتش رژیم صهیونیستی سیاست مجازات دسته‌جمعی را اجرا می‌کند که هدف آن تحقیر و توهین به شهروندان از طریق راهپیمایی آنها در صف‌های طولانی و قرار دادن آنها در مکان‌های عمومی، و انجام تحقیقات سریع با برخی از آنها قبل از آزادی است.

بر اساس داده‌های کمیته رسانه‌ای طولکرم، اشغالگران در جریان تجاوز اخیر خود به دو اردوگاه، بیش از ۶۰۰ خانه را به طور کامل تخریب کردند و حدود ۲۵۷۳ خانه دچار آسیب جزئی شدند.

دفتر ارتباطات دولتی فلسطین گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی همزمان با نسل‌کشی جاری در غزه، حملات خود را در کرانه باختری از جمله قدس شرقی تشدید کرده‌اند که منجر به شهادت حداقل ۱۰۴۲ فلسطینی و زخمی شدن حدود ۱۰۱۶۰ نفر دیگر، علاوه بر بازداشت بیش از ۱۹۰۰۰ نفر شد.

نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه از ۷ اکتبر تاکنون منجر به شهادت ۶۵۰۶۲ نفر و زخمی شدن ۱۶۵۶۹۷ نفر شده است که بیشتر آنها کودکان و زنان هستند. قحطی ناشی از محاصره و جنگ رژیم صهیونیستی نیز جان ۴۲۸ فلسطینی از جمله ۱۴۶ کودک را گرفته است.