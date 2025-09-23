دیدار قریب الوقوع رهبران ۵ کشور عربی با ترامپ در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان عربی، حمد بن جاسم نخست وزیر پیشین قطر از نشست قریب الوقوع میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رهبران برخی کشورهای عربی خبر داد.

شیخ حمد بن جاسم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قرار است به زودی دیداری بین ترامپ و رهبران قطر، عربستان، امارات، مصر و اردن برگزار شود.

وی افزود: این دیدار به رهبران این کشورها اجازه می‌دهد تا رو در رو با رئیس‌جمهور آمریکا، درباره وضعیت غزه و خطرات ناشی از ادامه این شرایط، به‌ویژه از منظر انسانی، گفتگو کنند.

وی افزود: این پنج کشور، به عنوان متحدان آمریکا و با توجه به روابط شخصی نزدیک رهبرانشان با ترامپ، باید به‌صراحت و شفافیت به او بگویند ادامه وضعیت فاجعه‌بار در غزه به متحدان آمریکا و همچنین منافع خود این کشور در آینده آسیب خواهد زد.

شیخ حمد بن جاسم در پایان تأکید کرد: راه حل مسئله فلسطین، نه با گرسنگی نگه داشتن و کوچاندن فلسطینیان بلکه با راه‌حل مسالمت‌آمیز دودولتی محقق خواهد شد که حقوق هر دو طرف را حفظ کند.

کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ قصد دارد روز سه شنبه با همتایان خارجی خود در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دیدار کند.