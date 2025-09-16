  1. بین الملل
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۱۲

واکنش امان به تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت خارجه اردن تاکید کرد که گسترش عملیات زمینی در غزه و تشدید تنش در کرانه باختری، منطقه را به سمت خشونت بیشتر می‌کشاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت خارجه اردن امروز سه شنبه در بیانیه‌ای، اقدام ارتش رژیم صهیونیستی در گسترش عملیات زمینی در شهر غزه و تشدید بمباران هوایی و حملات به این شهر را به شدت محکوم کرد.

اردن از جامعه بین‌الملل خواست به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود عمل کرده و در راستای الزام رژیم صهیونیستی به توقف فوری حملات خود به غزه تلاش کنند.

گفتنی است که یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادعا کرد: اگر حماس اسیران را آزاد نکند و سلاحش را بر زمین نگذارد، شهر غزه را ویران خواهیم کرد. برای حمایت از نظامیانمان باید با قدرت در غزه حرکت کنیم و به دشمن ضربه بزنیم.

ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد: ما در حال عمق بخشیدن به عملیات مان در قلب شهر غزه هستیم که منطقه حیاتی حماس است. عملیات در شهر غزه ماموریتی برای تحقق هدف اخلاقی یعنی بازگرداندن اسیران است.

