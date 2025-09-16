به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماریا مالمر استنرگارد وزیر امور خارجه سوئد امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: تشدید حمله نظامی به غزه، وضعیت فاجعه‌بار انسانی را بدتر می‌کند.

وزیر امور خارجه سوئد در این خصوص ادامه داد: حمله به شهر غزه منجر به آوارگی اجباری گسترده غیرنظامیان شده که نقض قوانین بین‌المللی است. حمله به غزه، اهمیت فشار بر اسرائیل و ادامه توقف همکاری بخش تجاری با آن را برجسته می‌کند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر از آغاز تهاجم زمینی به شهر غزه خبر داد. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت با اعلام این مطلب ضمن بیان اینکه این عملیات مرحله‌ای و تدریجی خواهد بود، تائید کرد که عملیات در حومه شهر آغاز شده است. جایی که ارتش صهیونیست‌ها در روزهای اخیر حملات خود را تشدید کرده و برج‌ها را تخریب کرده است.

المیادین البته اعلام رسمی عملیات زمینی را فریب رسانه‌ای دانسته و تاکید کرده بود که این حمله از هفته‌ها پیش با تهاجم به محله‌های الصبره و الزیتون آغاز شده و اشغالگران قبل از عقب‌نشینی ارتش، این مناطق را ویران کردند.

پس از این عقب‌نشینی، اشغالگران به جبالیا و النزله رفتند و سپس الصفطاوی را تخلیه کردند. اکنون نیز عملیات ارتش صهیونیستی در محله‌های شیخ رضوان و ابو اسکندر فعالیت ادامه دارد.