استقبال حماس از بیانیه کنفرانس راهکار دودولتی در نیویورک

حماس از بیانیه کنفرانس راهکار دودولتی در نیویورک و تمامی مواضعی که با هدف احقاق حقوق مردم فلسطین و تحقق آرمان‌های آن‌ها در آزادسازی سرزمینشان و بازگشت به آن صورت می‌گیرد، استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس، از دعوت بیانیه مشترک صادرشده از ریاست «کنفرانس بین‌المللی راه حل دودولتی» در نیویورک به تبدیل مواضع بین‌المللی به اقدامات ملموس و الزام‌آور برای رژیم صهیونیستی جهت آتش‌بس دائم، تبادل اسرا، تضمین ورود کمک‌های انسانی، خروج اشغالگران از نوار غزه، توقف شهرک‌سازی و طرح‌های الحاق و مصادره اراضی فلسطینی استقبال کرد.

این جنبش در بیانیه‌ای تاکید کرد: همچنین از تمامی مواضعی که در جهت احقاق حقوق ملت فلسطین و تحقق آرمان‌های آن در زمینه آزادی سرزمین و بازگشت به آن اتخاذ می‌شود، استقبال کرده و از دعوت‌ها برای پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین و برپایی کشور مستقل فلسطین با حاکمیت کامل و اعطای همه حقوق ملی مشروع به ملت‌ فلسطین قدردانی می‌کنیم.

حماس خاطر نشان کرد که عدم بازخواست و مجازات کابینه فاشیست و افراطی اشغالگر، در حالی که از ۲۳ ماه پیش تاکنون جنایات نسل‌کشی و سیاست گرسنگی را علیه مردم فلسطین اعمال کرده است، لکه ننگی بر پیشانی تمامی حامیان این رژیم و کسانی است که در برابر توقف جنگ و محاکمه سران جنایتکار آن کوتاهی می‌کنند.

در این بیانیه آمده است: ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که در جنبش حماس و تمامی نیروهای مقاومت، جریانی ملی برای آزادی و بازگشت تشکیل داده‌ایم و سلاح مقاومت را حقی ملی می‌دانیم که همه قوانین بین‌المللی آن را تا زمان زوال کامل اشغال و تأسیس کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف تضمین کرده‌اند.

