اسکاتلند: اسرائیل باید محاکمه و تحریم شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «جان سوینی»، وزیر اول اسکاتلند گفت که سکوت و کوتاهی در مواجهه با نسلکشی اسرائیل در غزه نباید یک گزینه باشد.
وی افزود: اسرائیل باید محاکمه شده و تحریمهایی علیه آن اعمال شود.
کمیته بینالمللی تحقیقات وابسته به سازمان ملل روز سه شنبه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مرتکب نسل کشی در حق فلسطینیها در نوار غزه شده است. این کمیته به صورت رسمی از عبارت نسل کشی استفاده کرد.
در این گزارش آمده بود که مقامات صهیونیست و عناصر وابسته به آنها مرتکب ۵ فعل از افعال مربوط به نسل کشی در غزه شدهاند.
رژیم صهیونیستی این روند را طی ۲ سال گذشته با هدف از بین بردن فلسطینیها از طریق تحمیل قحطی در غزه پیش میبرد. ۶۰ هزار مدرک و دلیل در این خصوص جمعآوری شده است.
