وزیر دفاع پاکستان: ناتوی اسلامی تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی، خواجه محمد آصف در گفت‌وگو با برنامه شبکه پاکستانی جیو اظهار کرد که در حقیقت تجاوزگری اسرائیل به دوحه با رضایت قبلی آمریکا صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: مسلمانان باید پدیده نفاق را جدی بگیرند، باید دشمنان دوست نما را تشخیص دهند و برای غلبه بر چالش‌های مشترک می‌بایست ناتوی اسلامی تشکیل دهند.

وزیر دفاع پاکستان افزود که امروز افکار عمومی در جهان غرب تغییر یافته و حتی در آمریکا افکار عمومی به شدت علیه رژیم اسرائیل است.

وی گفت: نباید دچار سو تفاهم باشیم که حضور رهبران حماس در قطر هرگز بدون چراغ سبز آمریکا نبوده و با همین رضایت نیز رژیم اسرائیل دست به حمله علیه آنان زد و ما در آینده نزدیک شاهد پیامدهای آن خواهیم بود.

خواجه آصف تاکید کرد: سرکرده معدوم القاعده یک محصول آمریکایی بود و آژانس جاسوسی سیا اسامه بن لادن را از سودان به میدان آورد. آنچه ما امروز در سوریه شاهد تغییر حکومت هستیم، حاکی از رضایت آمریکا بوده و می‌بینیم که چگونه سوریه متحمل تجاوزات رژیم اسرائیل است.

وزیر دفاع پاکستان درباره اجلاس سران عربی-اسلامی در قطر گفت که هنوز زود است که بخواهیم درباره نتایج آن بحث کنیم در عین حال مسلمانان باید در یک ائتلاف نظامی همانند ناتو را برای دفاع از یکدیگر تشکیل دهند و اینکه این ائتلاف هرگز علیه کشور خاصی نخواهد بود اما هدف آن باید دفاع از یکدیگر باشد.