۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۴

نروژ و فرانسه عملیات زمینی اسرائیل در غزه را محکوم کردند

وزارت امور خارجه نروژ و فرانسه گسترش حملات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه نروژ اعلام کرد که غزه بدترین موج حملات را از آغاز جنگ تجربه می‌کند و تهاجم زمینی، فلسطینیان ساکن غزه را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه اقدامات اسرائیل پایان دادن به جنگ غزه را دشوار می‌کند، افزود: ما حمله زمینی به شهر غزه را محکوم می‌کنیم.

وزارت امور خارجه فرانسه هم اعلام کرد که ما تشدید حمله اسرائیل به مرکز شهر غزه را به شدت محکوم می‌کنیم.

گفتنی است رژیم صهیونیستی با هدف اشغال غزه، امروز حملات خود به این منطقه را تشدید کرده است و این در حالی است که جوانان فلسطینی اعلام کرده‌اند که غزه را ترک نخواهند کرد و به مقاومت خود ادامه خواهند داد.

