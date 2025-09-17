تعیین محل استقرار ناوگان «صمود» برای حرکت به سمت غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سازمان دهندگان ناوگان صمود اعلام کردند که کشتیهای این ناوگان در نزدیکی آبهای کشور مالت دور هم جمع میشوند تا با یکدیگر در آبهای دریای مدیترانه به سمت سواحل غزه حرکت کنند.
بر اساس این گزارش، نزدیک به ۵۰ کشتی وابسته به ناوگان صمود از روز یکشنبه حرکت خود را به سمت نوار غزه آغاز کردهاند.
حرکت این کشتیها از بنادر تونس، ایتالیا، یونان و لیبی صورت گرفته است. چند کشتی نیز از بندر بارسلون اسپانیا طی ماه جاری حرکت کردند. کشتیهای مذکور حامل کمکهای پزشکی و غذایی به همراه فعالان مطرح بیش از ۴۰ کشور جهان هستند.
