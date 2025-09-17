به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه زاهدی با اعلام این خبر اظهار کرد: این دو دفتر خدمات گردشگری با رعایت مقررات و ضوابط قانونی و پس از بررسی مدارک متقاضیان، مجوز بهرهبرداری دریافت کردهاند و آماده ارائه خدمات به گردشگران داخلی و خارجی هستند.
سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان افزود: صدور این مجوزها، بخشی از برنامههای اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان برای توسعه گردشگری و تقویت زیرساختهای گردشگری در شهرستانها است. هدف اصلی ما، ایجاد فرصتهای اقتصادی برای فعالان گردشگری و بهبود کیفیت خدمات به گردشگران است.
او اظهار کرد: دفاتر خدمات گردشگری مجاز میتوانند ضمن ارائه خدمات جامع، شامل راهنمایی تورها، رزرو اقامتگاهها و برنامهریزی سفر، نقش مهمی در ارتقای تجربه گردشگران و معرفی ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی هرمزگان ایفا کنند.
سرپرست معاونت گردشگری هرمزگان افزود: با صدور این مجوزها، برای ۶ نفر اشتغال ای جاده شده و فرصتهای جدیدی برای توسعه فعالیتهای گردشگری و ایجاد اشتغال در شهرستانهای پارسیان و بستک فراهم میشود.
او تاکید کرد: امیدواریم این دفاتر خدمات گردشگری بتوانند با ارائه خدمات حرفهای، نقش مؤثری در جذب گردشگر و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و طبیعی شهرستانها و استان ایفا کنند و تجربه سفر به هرمزگان را برای گردشگران به یادماندنی سازند.
