هوشیار عبداللهزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساماندهی و نظارت بر اقامتگاههای گردشگری از اولویتهای اصلی ستاد هماهنگی خدمات سفر است و رعایت ضوابط قانونی توسط فعالان این حوزه نقش مهمی در تأمین آسایش و امنیت گردشگران دارد.
وی افزود: صاحبان سوئیتهای اجارهای و خانههای مسافر که تاکنون نسبت به دریافت مجوز رسمی از اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اقدام نکردهاند، موظفاند ظرف دو هفته با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت درخواست و صدور پروانه بهرهبرداری اقدام کنند.
فرماندار جوانرود تصریح کرد: هدف از این اقدام، ارتقای کیفیت خدمات اقامتی، ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات به مسافران و پیشگیری از فعالیتهای غیرقانونی در حوزه اسکان گردشگران است.
عبداللهزاده در پایان از همکاری مردم و فعالان بخش خصوصی در اجرای این روند قانونی قدردانی کرد و تأکید نمود که مشارکت آنان نقش مهمی در بهبود تجربه سفر گردشگران دارد.
