به گزارش خبرگزاری مهر، جلد دوم کتاب «مبانی و اصول تعلیم و تربیت اسلامی در راستای نهادینه‌سازی ارزش‌ها» با عنوان «راه سعادت و خوشبختی» به کوشش رضا فرهادیان در ۱۳۶ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

در دنیای پرتنش و شتاب‌زده امروز که اضطراب و پوچی جای آرامش و معنا را گرفته است، «راه سعادت و خوشبختی» دعوتی عمیق به زندگی پاکیزه و معنادار است.

این کتاب با استناد به قرآن، سیره پیامبران و مفاهیم عرفانی، مسیر رسیدن به حیات طیبه - زندگی الهی و سعادتمند - را بازگو می‌کند.

اثر پیش‌رو با هدف بازسازی معنای زندگی از طریق ایمان، تقویت وجدان، اصلاح رفتار و تعامل سالم و محیط، خواننده را به سوی آرامش درونی، عزت نفس و هدفمندی راهنمایی می‌کند و راه‌های عملی رسیدن به آن را در تمامی ابعاد زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی پیش می‌کشد.

کتابی حاضر، تلاشی است برای ترسیم مسیر دستیابی به حیات طیبه و خوشبختی واقعی و پایه معارف ناب الهی و روانشناسی مبتنی بر فطرت.

این اثر می‌کوشد نگرش صحیح در تعامل با خود، دیگران و جهان هستی ارائه دهد؛ نگرش ریشه‌دار در نور وحی، برای کشتن افق روشن به سوی آرامش، معنا، و سعادت در دنیا و آخرت.

ساختار اثر

این اثر در دو بخش تألیف شده است؛ در بخش اول که با عنوان «حیات طیبه در راستای نهادینه‌سازی ارزش‌ها» به رشته تحریر درآمده که در ابتدا سعادت و خوشبختی واقعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پس از بیان چیستی سعادت در اسلام، سعادت و عزت در دنیا پلی به سوی خوشبختی و عزت ابدی بیان شده و در ادامه، ضمن ارائه پنج راهکار برای نهادینه کردن ارزش‌ها، ویژگی‌های حیات طیبه از دیدگاه قرآن و معارف اسلامی تشریح شده و آثار و ثمرات حیات طیبه و همچنین فرایند و عوامل بسترساز تحقق حیات طیبه تبیین شده است.

در ادامه این بخش، ۱۰ راهکار اجرایی برای زمینه‌سازی در رسیدن به حیات طیبه، تبیین و حیات طیبه در ابعاد مختلف زندگی (فردی، خانواده، روابط اجتماعی و شغلی، اقتصاد و معیشت، سلامت جسم و روان، معنویت و بندگی، طبیعت و محیط زیست، شادی و تفریح، و مواجهه با مشکلات) بررسی شده است.

در پایان این بخش «راهکارهای ساده و تأثیرگذار برای پیاده‌سازی حیات طیبه در مدرسه» (در روابط میان همکاران معلمان و کارکنان و در رابطه با دانش آموزان) مطرح و در این راستا، ریزبرنامه‌ها و راهکارهای اجرایی نیز عنوان شده است.

نویسنده در دومین بخش از اثر حاضر «اخلاق فردی و خانوادگی در راستای نهادینه سازی ارزش‌ها» را بررسی کرده و در ابتدا پس از پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «چگونه تشویش و ناراحتی را از خود دور کنیم؟»، بر تحول بنیادین در ابعاد مختلف فکری و روحی و اخلاقی تأکید کرده و راه‌های رسیدن به آرامش و عزت نفس بالا مطرح شده است.

سپس به سؤالاتی از جمله اینکه «چرا افراد دارای عزت نفس بالا و روحیه اجتماعی محبوب و موفق‌ترند؟»، «چگونه می‌توان شبیه این افراد شد؟»، «چرا خداوند این افراد را دوست دارد؟»، «چرا این افراد در دنیا خوشبخت با نشاط و در آخرت سعادتمند و اهل بهشتند؟» پاسخ داده شده است.

و در ادامه، اصول دستیابی به سطح متعالی نگرشی در ابعاد مختلف فکری و روحی و اخلاقی، برنامه عملیاتی برای دستیابی به ارزش‌های متعالی، راهکارهای مؤثر برای احساس حضور در محضر خداوند، آثار و حیای درون با احساس حضور در محضر خدا، راهکارهایی برای مراقبت رفتار و گفتار و باور حضور در محضر الهی تشریح شده است.