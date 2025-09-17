به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح چهارشنبه در آئین گردهمایی مدیران مدارس شهرستان با تأکید بر آمادگی کامل مدارس برای پذیرایی از دانش‌آموزان، بر همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، اداری و خدمات‌رسان در اجرای پروژه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید تصریح کرد.

وی با اشاره به اهمیت آغاز سال تحصیلی و نقش آموزش و پرورش در توسعه همه‌جانبه کشور، اظهار داشت: تمام دستگاه‌های اداری، حوزه‌های مدیریت شهری و خدمات‌رسان باید زمینه ایجاد فضایی شاد و پرنشاط در شهرها و روستاها را فراهم کنند تا سال تحصیلی جدید با شکوه و طراوت آغاز شود.

فرماندار بوشهر با تقدیر از ظرفیت‌های انسانی و تخصصی آموزش و پرورش شهرستان بوشهر افزود: وجود نیروهای توانمند و کارآزموده، نویدبخش سالی موفق و ثمربخش برای نظام تعلیم و تربیت است و شهرستان بوشهر در اجرای طرح بازگشایی مدارس جزو مناطق پیشرو استان به شمار می‌رود.

وی همچنین بر نقش مدارس در ارتقای مهارت‌های شغلی و کارآفرینی دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: مدارس باید محیطی برای پرورش نسلی توانمند، خلاق و مسئولیت‌پذیر باشند که قادر به ایفای نقش مؤثر در آینده جامعه خواهند بود.

فرماندار بوشهر در پایان بر ضرورت مدیریت انگیزشی، اجرای دقیق پروژه مهر و ایجاد نشاط اجتماعی در محیط‌های آموزشی تأکید و از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش شهرستان قدردانی کرد