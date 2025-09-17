  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

فرماندار بوشهر: مدارس آماده پذیرایی از دانش‌آموزان باشند

فرماندار بوشهر: مدارس آماده پذیرایی از دانش‌آموزان باشند

بوشهر-فرماندار بوشهر، بر آمادگی کامل مدارس برای آغاز سال تحصیلی و ایجاد فضایی شاد و پرنشاط در این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح چهارشنبه در آئین گردهمایی مدیران مدارس شهرستان با تأکید بر آمادگی کامل مدارس برای پذیرایی از دانش‌آموزان، بر همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، اداری و خدمات‌رسان در اجرای پروژه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید تصریح کرد.

وی با اشاره به اهمیت آغاز سال تحصیلی و نقش آموزش و پرورش در توسعه همه‌جانبه کشور، اظهار داشت: تمام دستگاه‌های اداری، حوزه‌های مدیریت شهری و خدمات‌رسان باید زمینه ایجاد فضایی شاد و پرنشاط در شهرها و روستاها را فراهم کنند تا سال تحصیلی جدید با شکوه و طراوت آغاز شود.

فرماندار بوشهر با تقدیر از ظرفیت‌های انسانی و تخصصی آموزش و پرورش شهرستان بوشهر افزود: وجود نیروهای توانمند و کارآزموده، نویدبخش سالی موفق و ثمربخش برای نظام تعلیم و تربیت است و شهرستان بوشهر در اجرای طرح بازگشایی مدارس جزو مناطق پیشرو استان به شمار می‌رود.

وی همچنین بر نقش مدارس در ارتقای مهارت‌های شغلی و کارآفرینی دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: مدارس باید محیطی برای پرورش نسلی توانمند، خلاق و مسئولیت‌پذیر باشند که قادر به ایفای نقش مؤثر در آینده جامعه خواهند بود.

فرماندار بوشهر در پایان بر ضرورت مدیریت انگیزشی، اجرای دقیق پروژه مهر و ایجاد نشاط اجتماعی در محیط‌های آموزشی تأکید و از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش شهرستان قدردانی کرد

کد خبر 6592305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها