به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار بوشهر در این مراسم با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه توسعه هر جامعه اظهار داشت: در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران، نقشآفرینی جوانان متعهد و نخبه همواره زمینهساز پیشرفتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور بوده است.
محمد مظفری با اشاره به ضرورت تقویت نظام آموزش و پرورش افزود: تربیت نسلی آگاه، مسئولپذیر و توانمند نیازمند توجه ویژه به نظام تعلیم و تربیت و هدایت صحیح استعدادهاست. نسل امروز میراثدار تاریخ پرافتخار این سرزمین و سازنده فردای ایران اسلامی است؛ نسلی که باید با آگاهی، تعهد و عشق به میهن در مسیر رشد و تعالی گام بردارد.
مظفری با تبریک به دانشآموزان برتر کنکور و خانوادههای آنان گفت: موفقیت در عرصههایی چون کنکور سراسری، نماد تلاش، ایمان و امیدی است که آیندهای روشن برای کشور رقم میزند. پشت هر دستاورد علمی، خانوادههایی قرار دارند که با صبر و حمایت، فرزندان خود را در مسیر پیشرفت یاری کردهاند و در کنار آنان مدیران و معلمان دلسوز با احساس مسئولیت نقشی بیبدیل در تحقق این موفقیتها داشتهاند.
فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به سیاستهای دولت وفاق ملی، دولت منتخب چهاردهم، در حوزه آموزش و پرورش تصریح کرد: رویکرد این دولت بر پایه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت و توسعه زیرساختها است و با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، تحولات بنیادینی در حوزه آموزش کشور رقم خواهد زد.
وی در پایان تأکید کرد: امروز نظام آموزشی کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند همافزایی، برنامهریزی و سرمایهگذاری هدفمند است. با تکیه بر ظرفیتهای انسانی و راهبردهای بنیادین میتوان نسلی خلاق، متعهد و توانمند برای ساخت آیندهای روشن و پیشرفت ایران اسلامی تربیت کرد.
