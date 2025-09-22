به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تنگستانی صبح دوشنبه در آئین نمادین زنگ شکوفه‌ها در روستای بهر باغ شهرستان جم ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی، آموزش و پرورش را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های توسعه شهرستان دانست و بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و صنعت برای ارتقای این بخش تأکید کرد.

فرماندار جم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در هفته دفاع مقدس، آغاز سال تحصیلی را نمادی از نشاط و پویایی جامعه عنوان کرد و افزود: آینده کشور در گرو آموزش و پرورش است و توسعه شهرستان و استان بدون تقویت این نهاد بنیادین امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی تاکید کرد: در اولویت‌بندی نیازهای شهرستان نگاه یک‌جانبه نداشته‌ایم. هم در بخش اجتماعی و هم در بخش عمرانی، مسائل اساسی را طبقه‌بندی و به صورت مرحله‌ای پیگیری کرده‌ایم و امروز شاهد تحقق یکی پس از دیگری این دستاوردها هستیم.

تفاهم‌نامه برای انتقال آب به جم و بهارستان

فرماندار جم به پیگیری‌های صورت گرفته در حوزه آب اشاره کرد و گفت: پس از ۹ ماه تلاش مستمر، توانستیم صنعت را پای کار بیاوریم و در قالب تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری، فرمانداری، شرکت عملیات غیرصنعتی، شرکت آب و فاضلاب استان، اعتبار قابل‌توجهی برای پروژه فاز دوم انتقال آب از آب‌شیرین‌کن سیراف به شهرستان و همچنین شهرک پردیس جذب کنیم.

تنگستانی با بیان اینکه حمایت از آموزش و پرورش منتی بر کسی ندارد، خاطرنشان کرد: تعلیم و تربیت، زیربنای توسعه کشور است و آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای جامعه نیازمند پشتیبانی همه‌جانبه است.

وی تاکید کرد: در همین راستا، اعتبارات ویژه‌ای از صنعت برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی شهرستان جذب شده است.

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، مراسم جشن شکوفه‌ها ویژه دانش‌آموزان کلاس اولی، صبح امروز با حضور مسعود تنگستانی فرماندار جم در دبستان امام صادق (ع) روستای بهر باغ برگزار شد.