حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی طی روز پنج شنبه با افزایش وزش باد شمال غربی بویژه در فراساحل استان، دریا در برخی ساعات متلاطم خواهد شد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: همچنین از اواخر وقت شنبه با وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی دریا در مناطق شمالی و مرکزی مواج و متلاطم پیش بینی میشود.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف تا کمی ابری، همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، روی دریا غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی ۳۸ و فردا در فراساحل گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، فردا در فراساحل طی ساعاتی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی مترخواهد بود.
