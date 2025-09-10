افزایش رطوبت و شرجی هوا در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز جمعه غبار محلی، افزایش رطوبت و شرجی هوا پدیده غالب در سطح استان خواهد بود و طی امشب تا صبح فردا، فرا ساحل شمالی استان به سبب وزش باد شمال غربی متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: همچنین از عصر روز جمعه با وزش باد شمال غربی، دریا در مناطق شمالی و مرکزی استان مواج و متلاطم خواهد شد و دمای هوا کاهش نسبی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی (در مناطق شمالی و مرکزی بر روی دریا گاهی شمال غربی) با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، از امشب تا صبح فردا در فراساحل شمالی با سرعت ۱۴ تا ۳۸ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، از امشب تا صبح فردا در فراساحل شمالی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی مترخواهد بود.