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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

تداوم شرجی و غبار محلی در استان بوشهر تا اوایل هفته آینده

تداوم شرجی و غبار محلی در استان بوشهر تا اوایل هفته آینده

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: تا اوایل هفته آینده شرجی هوا، غبار محلی و مه صبحگاهی در استان تداوم دارد و سواحل نیز در این مدت نسبتا آرام خواهد بود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا اوایل هفته آینده، غبارمحلی، گاهی وزش باد، افزایش رطوبت و شرجی هوا و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی این مدت سواحل استان، نسبتا آرام پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت آینده صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی مناطق مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد: غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و در فراساحل گاهی ۴۰ کیلومتردرساعت پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر، در فراساحل طی ساعاتی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.

کد مطلب 6876245

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