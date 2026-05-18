سواحل و فراساحل جنوبی استان مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه های هواشناسی، با تداوم وزش باد شمال غربی طی امروز (دوشنبه)، سواحل و فراساحل جنوبی استان مواج پیش بینی می شوند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از روی چهارشنبه تا جمعه به سبب افزایش سرعت وزش بادهای شمال غربی، دریا به تناوب مواج و متلاطم خواهد شد.

وی گفت:آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی در برخی ساعت وزش باد گاهی گرد و خاک ،فردا در برخی نقاط احتمال مه رقیق صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد در مناطق شمالی و مرکزی متغیر از عصر غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۸ در مناطق جنوبی امروز غالبا شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۳۸ گاهی تا ۴۶ کیلومتر در ساعت و فردا متغیر با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا در مناطق شمالی و مرکزی ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی متر ، در مناطق جنوبی امروز ۹۰ تا ۱۸۰ و از فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر پیش بینی می شود.