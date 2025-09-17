برگزاری دوره روایت گری جنگ ۱۲ روزه و هشت سال دفاع مقدس در یاسوج

سرهنگ وحید مثنوی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: این دوره روایت گری با چهار سرفصل جغرافیای مقدس، نقاط ذی خاطره و پیوند حماسهها از هشت سال دفاع تا جنگ ۱۲ روزه و روایت گری پویا برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه ۸۰ نفر از مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد در دوره روایت گری شرکت کردند، اظهار کرد: در این دوره شرکت کنندگان با تاکتیکها و تکنیکهای روایت گری آشنا میشوند.
مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه فتح تصریح کرد: این افراد بعد از گذراندن دوره و اخذ مدرک در قالب اردوهای راهیان نور، یادوارهها و مساجد وقایع هشت سال دفاع مقدس و جنگ دوازه روزه را روایت میکنند.
وی تفهیم مبانی دفاع مقدس، به روز رسانی اطلاعات، آشنایی با عملیاتها و مناطق عملیاتی دفاع مقدس و تبیین سیره شهدا را از اهداف برگزاری این دورهها برگزار کرد.
سرهنگ مثنوی ادامه داد: از ابتدای دومین کنگره ملی شهدای استان، تاکنون ۱۲ هزار روایت گری در سطح دانشگاهها، مدارس، جوامع خانوادگی، یادوارههای شهدا و مساجد انجام شد.
وی اضافه کرد: قرار است در سومین کنگره ملی شهدا نیز قریب به ۱۱ هزار روایت گری توسط راویان در راهیان نور، یادوارهها و مساجد برگزار شود.
