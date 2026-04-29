به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم روایت‌گری «حماسه برنو به دستان در کوه سیاه» با حضور عشایر، هنرمندان، خانواده‌های شهدا و مردم اکبرآباد برگزار و نقش مردم در دفاع از کشور و حماسه‌آفرینی‌های منطقه زاگرس مورد تأکید قرار گرفت.

فرماندار کهگیلویه در این مراسم از برگزارکنندگان برنامه به ویژه حوزه هنری استان تقدیر کرد و گفت: روایت صحیح حوادث اهمیت ویژه‌ای دارد و باید از کسانی شنیده شود که در متن حادثه حضور داشته‌اند.

سید ایرج کاظمی جو یاد شهدای جنگ رمضان و شهدای حادثه کوه سیاه را گرامی داشت و افزود: حضور گسترده مردم در صحنه‌های تاریخی نشان‌دهنده انسجام اجتماعی و ایستادگی ملت ایران است.

وی همچنین با اشاره به دیدار با خانواده‌های شهدا گفت: روحیه صبر، ایثار و ایمان خانواده‌های شهدا ریشه در فرهنگ عاشورا دارد و عظمت ملت ایران را نشان می‌دهد.

روایت ها خاطره نیستند بلکه هویت ما هستند

رئیس حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد نیز حضور مردم، مسئولان و هنرمندان را ستود وگفت: این سرزمین همواره پای ایران ایستاده و مردم آن از دوران مقابله با لشکر اسکندر تا آزادسازی هرمز نقش مهمی در دفاع از کشور داشته‌اند.

شریف اسلامی نژاد افزود: روایت‌ها تنها خاطره نیستند، بلکه هویت ما هستند و باید برای نسل‌های آینده بازگو شوند.

مراسم با اجرای روایت‌گری، شعرخوانی حماسی و تجلیل از خانواده‌های شهدا برگزار شد و یاد حماسه‌آفرینی مردم منطقه در جریان حادثه کوه سیاه زنده شد.