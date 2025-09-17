بازخورد دانش تاریخ هنر معاصر در قالب یک نمایشگاه

به گزارش خبرگزری مهر به نقل از روابط عمومی گالری، نمایشگاه آثار هنرمندانی که آثار خود را با سوژه‌های مختلف و با محوریت دانش شخصی خود در مورد تاریخ هنر مدرن دنیا از طبیعت گرفته تا فیگور، از طبیعت بیجان گرفته تا آبستره خلق کرده‌اند از عصر جمعه ۲۸ شهریور در گالری کارشیو به نمایش در می‌آید.

این هفده هنرمند، پیشتر در کنار هم به تاریخ هنر معاصر علاقه داشته و در این حوزه سال‌ها مطالعه کرده و کلاس رفته‌اند.

در این نمایشگاه که به کوشش کامران ایرانزاد برپا شده است، از این ۱۷ هنرمند نزدیک به ۲۰ اثر با متریال‌ها، تکنیک‌ها و سوژه‌های مختلف روی دیوار رفته است.

در بیانیه این نمایشگاه که به قلم یگانه علایی نوشته شده، آمده است: «مجموعه‌ «هفده نفر»، گردهمایی‌ آثاری‌ است از فیگورهای سیال و پر جنب و جوش تا بازآفرینی‌های شاعرانه از طبیعت و اشیا. تفاوت موجود در آثار، فضایی چندصدایی می‌سازند و آثار در گفتگوی با یکدیگر می‌توانند معنای مضاعف بسازند. هنرمندان حاضر در این نمایشگاه از نسل‌ها و تجربه‌های گوناگون‌ هستند و گردهمایی‌شان بیش از هر چیز حاصل اشتراکات انسانی و هنری است؛ حضور مشترک‌شان در جلسات تاریخ هنر خوانی، رشته‌ نامرئی تنیده شده میان آنهاست و این نمایشگاه حاصل همان پیوند است. هر نقاشی، آگاهانه یا ناخودآگاه، در گفتگو با میراث تصویری گذشته شکل گرفته است؛ میراثی که از دل رنسانس تا مدرنیسم و سنت های بومی تا جریان های معاصر امتداد یافته و در این آثار بازتاب یافته است.»

در این نمایشگاه آثاری از لیندا آزاد، سارا آزموده، آناهیتا ابوترابی، کامران ایرانزاد، علیرضا بیداری، سپیده ثابت، مریم جعفربگلو، مریم حیدری رامشه، الهام خورشید جلالی، عطیه رمضان پور، تیما زیتون نژاد، سارا غفوری، سحر فیروزآبادی، سمیه مهجور فیروزی، مریم مقدم، نگار مطهریو سمیرا ولیزاده به نمایش درخواهد آمد.

این نمایشگاه از جمعه ۲۸ شهریور آغاز و تا هشتم مهر در نگارخانه مشارکتی کارشیو به آدرس تهران، خیابان سنایی، کوچه دوازدهم، شماره ۱۳ طبقه اول برپا خواهد بود.