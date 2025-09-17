  1. جامعه
از تشکیل قرارگاه تا اجرای برنامه‌های فرهنگی در بازار بزرگ تهران

شهردار منطقه ۱۲ تهران از ایجاد قرارگاه فرهنگی مشترک، تدوین آیین‌نامه اخلاقی برای فعالان بازار، طراحی برنامه‌های فرهنگی ویژه جوانان و نظارت بر رعایت حریم‌های اسلامی در بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ تهران، نشست هم اندیشی و هم افزایی ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی بازار بزرگ تهران با حضورآیت الله غلامرضا مصباحی مقدم عضو تشخیص مصلحت نظام، لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، محمد آئینی شهردار منطقه، و جمعی از مسئولین اتحادیه‌ها، اصناف، معتمدین و ائمه جماعات بازار بزرگ تهران برگزار شد.

وی گفت: بازار تهران به عنوان قلب اقتصادی کشور، با وجود ۸۰ مسجد و ۱۲ حوزه علمیه دارای ظرفیت بالای فرهنگی است.

وی در ادامه گفت: عدم رعایت شئونات دینی، کاهش مشارکت نسل جوان در فضای فرهنگی بازار، نارضایتی عمومی متدینین از وضعیت فرهنگی بازار، عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های موجود مساجد و حوزه‌های علمیه و عدم اجرای دقیق ضوابط فرهنگی و اسلامی در برخی واحدهای تجاری از مشکلات فرهنگی موجود در بازار تهران است.

آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم، عضو تشخیص مصلحت نظام دراین نشست بر نقش محوری و تاریخی این بازار در پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم احیای ارزش‌های فرهنگی و دینی در آن تأکید کرد و افزود: بازار تهران از دیرباز مظهر تدین و انقلابی‌بودن بوده و اگر دعوت امام خمینی (ره) توسط بازاریان اجابت نمی‌شد، پیروزی انقلاب اسلامی بسیار بعید به نظر می‌رسید.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات فعلی بازار، افزود: امروز بازار که مبدأ شکل‌گیری انقلاب بود، در بخش‌های مختلف از جمله فعالان اقتصادی، روش‌های عرضه کالا و خدمات و حتی مشتریان، با چالش‌ها و آسیب‌هایی مواجه شده است و تنها بیان مشکلات کافی نیست؛ باید برای حل آن چاره‌اندیشی کرد.

وی در ادامه به نقش مؤثر محصولات و کالاهای عرضه‌شده در بازار بر فرهنگ عمومی جامعه اشاره کرد و افزود: تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان باید به آثار فرهنگی کالاهای خود توجه ویژه‌ای داشته باشند و محصولاتی را عرضه کنند که به ارتقای فرهنگی و معنوی جامعه کمک کند.

آیت الله مصباحی مقدم «طراحی الگو» را نقطه آغاز تحول دانست و افزود: طراحان پوشاک و سایر کالاها باید انگیزه لازم را داشته باشند تا به گونه‌ای طراحی کنند که مسائل اخلاقی، فرهنگی و دینی در آن رعایت شود و زمانیکه تمام کالاها با رعایت این ضوابط تولید و عرضه شوند، خانواده‌ها ناگزیر از همان‌ها استفاده کنند.

وی دومین نکته کلیدی را «ساماندهی فضای عرضه» عنوان کرد و گفت: این یک اقدام اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی است که خود اصناف می‌توانند و باید انجام دهند.

آیت الله مصباحی مقدم با اشاره به نقش محوری بازار تهران به عنوان الگوی کل کشور، خاطرنشان کرد: هر آنچه در اینجا تولید و عرضه می‌شود، در سراسر کشور مصرف و الگوبرداری می‌شود. این واقعیت، مسئولیت اصناف و فعالان بازار تهران را بسیار سنگین و تعیین‌کننده می‌کند.

وی در پایان تشکیل «قرارگاه فرهنگی بازار» با هدف هماهنگی بین تمامی نهادهای مؤثر در حوزه فرهنگ بازار، تمرکز بر عفاف در بازار، مدیریت و هدایت مشاغل خاص و تمهیدات ویژه برایماه مبارک رمضان را از مصوبات این جلسه اعلام کرد.

