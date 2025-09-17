به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ تهران، نشست هم اندیشی و هم افزایی ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی بازار بزرگ تهران با حضورآیت الله غلامرضا مصباحی مقدم عضو تشخیص مصلحت نظام، لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، محمد آئینی شهردار منطقه، و جمعی از مسئولین اتحادیه‌ها، اصناف، معتمدین و ائمه جماعات بازار بزرگ تهران برگزار شد.

وی گفت: بازار تهران به عنوان قلب اقتصادی کشور، با وجود ۸۰ مسجد و ۱۲ حوزه علمیه دارای ظرفیت بالای فرهنگی است.

وی در ادامه گفت: عدم رعایت شئونات دینی، کاهش مشارکت نسل جوان در فضای فرهنگی بازار، نارضایتی عمومی متدینین از وضعیت فرهنگی بازار، عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های موجود مساجد و حوزه‌های علمیه و عدم اجرای دقیق ضوابط فرهنگی و اسلامی در برخی واحدهای تجاری از مشکلات فرهنگی موجود در بازار تهران است.

آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم، عضو تشخیص مصلحت نظام دراین نشست بر نقش محوری و تاریخی این بازار در پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم احیای ارزش‌های فرهنگی و دینی در آن تأکید کرد و افزود: بازار تهران از دیرباز مظهر تدین و انقلابی‌بودن بوده و اگر دعوت امام خمینی (ره) توسط بازاریان اجابت نمی‌شد، پیروزی انقلاب اسلامی بسیار بعید به نظر می‌رسید.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات فعلی بازار، افزود: امروز بازار که مبدأ شکل‌گیری انقلاب بود، در بخش‌های مختلف از جمله فعالان اقتصادی، روش‌های عرضه کالا و خدمات و حتی مشتریان، با چالش‌ها و آسیب‌هایی مواجه شده است و تنها بیان مشکلات کافی نیست؛ باید برای حل آن چاره‌اندیشی کرد.

وی در ادامه به نقش مؤثر محصولات و کالاهای عرضه‌شده در بازار بر فرهنگ عمومی جامعه اشاره کرد و افزود: تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان باید به آثار فرهنگی کالاهای خود توجه ویژه‌ای داشته باشند و محصولاتی را عرضه کنند که به ارتقای فرهنگی و معنوی جامعه کمک کند.

آیت الله مصباحی مقدم «طراحی الگو» را نقطه آغاز تحول دانست و افزود: طراحان پوشاک و سایر کالاها باید انگیزه لازم را داشته باشند تا به گونه‌ای طراحی کنند که مسائل اخلاقی، فرهنگی و دینی در آن رعایت شود و زمانیکه تمام کالاها با رعایت این ضوابط تولید و عرضه شوند، خانواده‌ها ناگزیر از همان‌ها استفاده کنند.

وی دومین نکته کلیدی را «ساماندهی فضای عرضه» عنوان کرد و گفت: این یک اقدام اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی است که خود اصناف می‌توانند و باید انجام دهند.

آیت الله مصباحی مقدم با اشاره به نقش محوری بازار تهران به عنوان الگوی کل کشور، خاطرنشان کرد: هر آنچه در اینجا تولید و عرضه می‌شود، در سراسر کشور مصرف و الگوبرداری می‌شود. این واقعیت، مسئولیت اصناف و فعالان بازار تهران را بسیار سنگین و تعیین‌کننده می‌کند.

وی در پایان تشکیل «قرارگاه فرهنگی بازار» با هدف هماهنگی بین تمامی نهادهای مؤثر در حوزه فرهنگ بازار، تمرکز بر عفاف در بازار، مدیریت و هدایت مشاغل خاص و تمهیدات ویژه برایماه مبارک رمضان را از مصوبات این جلسه اعلام کرد.