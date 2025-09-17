تکذیب حضور بازیکن مشهور فوتبال جهان در لیست خرید پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بار دیگر لیست دو بازیکن خارجی مدنظرش را برای تقویت خط دفاع و حمله به باشگاه ارائه کرده است تا رضا درویش پای مذاکره با این دو بازیکن اروپایی نشسته و آنها را متقاعد به عقد قرارداد برای یک فصل کند.

در این بین نامه‌ای در خصوص امکان جذب «حکیم زیاش» بازیکن پیشین چلسی و گالاتاسرای که فصل گذشته در الدحیل قطر حضور داشت مطرح شد اما هاشمیان چندان تمایلی به جذب او ندارد و اولویت خود را روی دو بازیکن خارجی که هفته گذشته نام‌شان را به درویش داده بود، گذاشته است.

پست بازی «حکیم زیاش» به عنوان هافبک نفوذی از دلایلی است که هاشمیان قصدی برای جذب او ندارد تا دردسر دیگری به ترافیک هافبک‌های این تیم اضافه نکرده باشد. سرمربی سرخپوشان دنبال جذب فوری مهاجم و سپس یک مدافع است تا لیست بازیکنانش را تکمیل کند.