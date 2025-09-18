امیرحسین اصلانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد پرسپولیس در سه هفته ابتدایی لیگ برتر و بازی پیش روی جمعه مقابل چادرملو به تحلیل عملکرد فنی سرخپوشان و دیداگه های فنی وحید هاشمیان پرداخت. او با صراحت به نیاز فوری مهاجم جدید برای پرسپولیس بر خلاف گفته وحید هاشمیان صحبت کرد اما هرگونه نقد فنی را نوعی تخریب سرمربی سرخ‌ها دانست.

روند رو به رشد پرسپولیس

اصلانیان ابتدا به عملکرد پرسپولیس اشاره کرد و گفت: روز به روز شرایط تیم بهتر شده است. در بازی با فولاد نسبت به دیدار با سپاهان پیشرفت داشتیم، اما متأسفانه نتیجه دلخواه رقم نخورد. با این حال این روند نشان می‌دهد پرسپولیس در مسیر پیشرفت است.

ضعف‌های دفاعی؛ هشداری جدی

او درباره مشکلات تیم در خط دفاعی گفت: دفاع پرسپولیس همچنان آسیب‌پذیر است و این یک هشدار مهم برای تیمی است که باید کم گل بخورد. پرسپولیس اگر می‌خواهد در کورس قهرمانی بماند، باید این نقیصه را خیلی سریع برطرف کند.

مشکل میزبانی در ورزشگاه آزادی

اصلانیان درباره محرومیت سرخابی‌ها از حضور در ورزشگاه آزادی هم اظهار داشت: بازی نکردن در استادیوم آزادی واقعا تأثیرگذار است. استقلال و پرسپولیس وقتی در استادیوم شهرقدس بازی می‌کنند، غریبه‌اند و این موضوع از کیفیت بازی‌ها کم می‌کند. این محرومیت یک ضربه روانی هم به تیم‌ها وارد کرده است.

نیاز به مهاجم باکیفیت خارجی

این پیشکسوت درباره بازار نقل‌وانتقالات پرسپولیس تاکید کرد: پرسپولیس باید یک مهاجم خارجی زیر ۳۰ سال و کاملاً آماده جذب کند. بازیکن درجه دو و مسن اصلاً به درد نمی‌خورد. مهم اسم نیست، مهم کارآیی است. پرسپولیس در خط حمله مشکل جدی دارد و این موضوع در بازی‌های اخیر کاملاً مشخص بود.

ضرورت هماهنگی و تاکتیک مشخص

اصلانیان ادامه داد: پرسپولیس باید خیلی هماهنگ‌تر بازی کند. دیدار مقابل چادرملو آسان نیست. آنها کوهی از انگیزه هستند و پرسپولیس باید تاکتیکی داشته باشد که در برابر تراکم دفاعی بالای حریف موفق عمل کند. اگر این هماهنگی ایجاد شود، تیم می‌تواند نتایج بهتری بگیرد.

حمایت از مدیریت و کادر فنی

او با تأکید بر اینکه انتقادها نباید مخرب باشد گفت: این روزها زیاد به رضا درویش انتقاد می‌شود اما نباید فراموش کنیم که او تلاش زیادی کرده است. تغییر سرمربی باعث شد بخشی از برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی به هم بریزد و او مجبور شد بازیکنانی که گرفته شده بودند را حفظ کند. اکنون هم باید در جذب نفرات جدید دقت شود اما بدون تخریب کادرفنی و حتی مدیریت!

اصلانیان در پایان گفت: هاشمیان باید حداقل تا هفته هشتم بدون کوچک‌ترین نقد مخرب کار کند تا بتواند سیستم دلخواهش را پیدا کند. پس از آن زمان ارزیابی و تحلیل فنی خواهد رسید. هواداران هم باید صبور باشند تا این تیم مسیر درست خود را پیدا کند. الان هیچ نقدی جز تخریب نیست!