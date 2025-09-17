حضور مربی وحید هاشمیان در تمرین پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین امروز پرسپولیس را از ساعت ۱۶:۳۰ در زمین شماره ۳ مجموعه ورزشی آزادی برگزار کردند.
این تمرین ۹۰ دقیقهای با توجه به زمان بیشتری که در اختیار کادر فنی بود از تنوع بالایی از برنامهها برخوردار بود. از جمله این که برنامهتاکتیکی در ساختار دفاعی و برنامههای هجومی براساس آنالیزهای به عمل آمده از تیم حریف مورد تاکید ویژه ای قرار داشت.
بخشهایی چون اجرای بازی تحت فشار و شرایطی با تعیین وظایف تاکتیکی خاص برای هر یک از بازیکنان از دیگر قسمتهای برنامه امروز بودند.
تمرین امروز میهمان ویژهای هم داشت. حسین فرکی که خود ۴۴ سال پیش از این برای پرسپولیس بازی میکرد آمده بود تا به شاگرد خود وحید هاشمیان هم سری بزند.
او البته در زمان مربیگری تیم ملی نیز در جمع پرسپولیسیها حضور پیدا کرده بود و علاقه خود نسبت به پرسپولیس را نیز پنهان نمیکرد اما نکته جالب این است که حالا شاگرد او در تیم فتح، پاس و تیم ملی، اکنون سرمربی پرافتخارترین باشگاه فوتبال ایران است.
او در جریان این حضور لحظاتی هم برای بازیکنان صحبت کرد و ضمن ابراز علاقه بسیار زیاد نسبت به پرسپولیس گفت: شاید قبلا در این مورد خیلی صحبت نکرده باشم ولی من قلبا پرسپولیس را دوست دارم. پرسپولیس، پاس و تیم ملی تیمهای مورد علاقه خاص من بودهاند. بعد از انقلاب هم برای مدت کوتاهی در پرسپولیس حضور داشتم و در چند بازی هم با این پیراهن به میدان رفتم. اکنون هم برای شما و وحید عزیز آرزوی موفقیت دارم.
در ادامه وحید هاشمیان هم با تشکر از مربی سابق خود به خاطر این حضور و همچنین زحماتی که در گذشته برای او و در کل فوتبال ایران کشید یادآور شد که حسین فرکی از نخستین مربیان او پس از حضور جدی در فوتبال و در تیم جوانان فتح بوده است.
نظر شما