خرسندی: پرسپولیس مراقب امتیازات از دست رفته باشد/ در دو منطقه ضعف دارد

احسان خرسندی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط این روزهای پرسپولیس توضیحاتی ارائه کرد. او اعتقاد دارد تیم وحید هاشمیان نیازمند تقویت در خط حمله و بازی‌سازی است و باید از همین ابتدای فصل نسبت به حفظ امتیازات هوشیار عمل کند.

زمین ناهموار تختی و چالش دیدار با چادرملو

خرسندی در ابتدای صحبت‌هایش به بازی پیش‌روی پرسپولیس مقابل چادرملو اشاره کرد و گفت: چادرملو یکی از تیم‌های خوب این فصل نشان داده که انگیزه زیادی دارد. بازی در زمین ناهموار ورزشگاه تختی تهران یکی از سخت‌ترین شرایطی است که پرسپولیس می‌تواند تجربه کند. کیفیت نامطلوب این زمین قطعاً مشکل‌ساز خواهد شد، به‌ویژه برای تیمی مثل پرسپولیس که علاقه دارد روی زمین بازی کند.

تمایل به بازی‌سازی از عقب زمین

او ادامه داد: پرسپولیس مقابل فجر سپاسی و فولاد نشان داد تمایل به بازی‌سازی از عقب زمین دارد و می‌خواهد فوتبال روی زمین را دنبال کند. اما چنین شرایطی در زمین‌های نامناسب بسیار سخت است و می‌تواند مانع اجرای تاکتیک‌ها شود. در دیدار با فولاد، پرسپولیس به مراتب بهتر از بازی با سپاهان کار کرد اما نتیجه مورد نظر حاصل نشد.

حسرت امتیازات از دست رفته

خرسندی تأکید کرد: پرسپولیس در سال‌های اخیر بارها ثابت کرده که برای قهرمانی حتی یک امتیاز هم اهمیت حیاتی دارد. تیمی که امتیازهای ابتدایی فصل را از دست بدهد، در پایان فصل حسرت آن را خواهد خورد. این تیم باید یاد بگیرد در هر شرایطی بیشترین بهره را از موقعیت‌ها ببرد و اجازه ندهد بردهای ساده تبدیل به تساوی شود.

مشکل اصلی در خط حمله و بازی‌سازی

پیشکسوت فوتبال درباره نیازهای فنی پرسپولیس گفت: برخلاف تصور، پرسپولیس در خط دفاعی چندان مشکل خاصی ندارد و ساختار دفاعی تیم نسبتاً منظم است. اما در حمله و در روند بازی‌سازی مشکلات قابل توجهی دیده می‌شود. تیم نیاز به بازیکنان جدید و تأثیرگذار در این بخش دارد؛ بازیکنانی که بتوانند جریان بازی را تغییر دهند و موقعیت‌های بیشتری خلق کنند.

ضرورت تقویت فوری ترکیب

خرسندی در پایان صحبت‌هایش گفت: پرسپولیس باید خیلی زود به فکر تقویت باشد. فرصت از دست دادن بیشتر وجود ندارد. در خط حمله به بازیکنی نیاز است که هم توان گلزنی داشته باشد و هم در جریان بازی به تیم کمک کند. اگر این مشکل به سرعت برطرف نشود، پرسپولیس در نیم‌فصل دوم با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد. هواداران از تیم توقع بالایی دارند و تنها با تقویت هوشمندانه می‌توان این انتظار را برآورده کرد.