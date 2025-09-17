به گزارش خبرنگار مهر، سرژ اوریه مدافع گران‌قیمت پرسپولیس پس از مثبت شدن آزمایش هپاتیت B که سطح بالایی از ویروس را در بدن خود حمل می‌کند از حضور در بازی‌ها و تمرینات این تیم منع شد تا در همین روزهای محرومیت با مصدومیت از ناحیه کشاله نیز روبرو شود.

او که حالا مجوز پزشکی برای حضور در تمرینات را دریافت کرده است دوره درمان خود برای کنترل میزان ویروس ناشی از هپاتیت را آغاز کرده و او را تحت کنترل دراورده است اما همچنان باید میزان این ویروس در بدن اوریه کاهش پیدا کند تا مجوز بازی کردن داشته باشد.

شرایط فعلی نشان می‌دهد مدافع گران قیمت خارجی پرسپولیس حداقل تا پایان مهرماه نمی‌تواند برای پرسپولیس بازی کند و فعلا علاوه بر پشت سر گذاشتن دوره نقاهت باید دوره درمان خود را نیز طی کند تا مجوز بازی کردن او در لیگ برتر صادر شود.

از این رو هاشمیان چاره‌ای جز انتخاب مدافع راست پرسپولیس از بین نفراتی چون یعقوب براجعه و سهیل صحرایی و فرشاد احمدزاده ندارد مگر اینکه همچون بازی با فولاد خوزستان میلاد محمدی را به جناح راست منتقل کند تا اوریه شرایط بازی کردن پیدا کند.