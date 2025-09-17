تشکیل شورای محوری برای ثبت جهانی روستای قلعه بالای شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی موانع ثبت جهانی روستای هدف گردشگری قلعه بالای شاهرود با بیان اینکه هدف تنها کسب عنوان جهانی نیست، گفت: ثبت جهانی باید منجر به رونق اقتصادی، تثبیت جمعیت و حفظ بافت بومی این روستا شود.
وی افزود: برای پیشبرد منسجم این روند، شورای محوری یا دبیرخانهای ویژه با محوریت ادارهکل روستایی استانداری تشکیل میشود که نمایندگانی از میراث فرهنگی، بنیاد مسکن، محیط زیست، امور اراضی، دهیاری و شورای روستا در آن حضور خواهند داشت.
به گفته استاندار سمنان، جلسات این شورا هر دو تا سه هفته یکبار برگزار شده و گزارش پیشرفت کارها به صورت منظم ارائه خواهد شد.
کولیوند تصریح کرد: وظایف هر دستگاه به طور دقیق مشخص شده و در صورت عدم انجام تعهدات، دستگاه مربوطه پاسخگو خواهد بود.
استاندار سمنان با تأکید بر حفظ بافت تاریخی قلعه بالای شاهرود گفت: طرحهای توسعه و ساختوساز باید مطابق با استانداردهای جهانی و نمونههای موفق بینالمللی اجرا شود.
کولیوند همچنین بر اولویتبندی اقدامات بر اساس شاخصهای ارزیابی جهانی تأکید کرد و افزود: ابتدا باید بر بخشهای دارای کمترین امتیاز مانند بهداشت، ایمنی و زیرساختهای گردشگری متمرکز شویم.
وی با تاکید بر لزوم تعیین اعضای کمیته استانی، خاطرنشان کرد: تا شنبه هفته آینده اعضای این کمیته مشخص و به طور رسمی معرفی خواهند شد.
استاندار سمنان اعلام کرد: ادارهکل میراث فرهنگی مسئولیت اصلی تهیه و تکمیل پرونده ثبت جهانی را بر عهده داشته و با همکاری سایر دستگاهها این روند را پیگیری میکند.
کولیوند در پایان تأکید کرد: ثبت جهانی قلعه بالای شاهرود تنها با عزم جمعی و عملکرد هماهنگ تمام دستگاههای مرتبط محقق خواهد شد.
