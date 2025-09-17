  1. استانها
لزوم اجرای صحیح قوانین و مقررات در حوزه شهری تنگستان

بوشهر- فرماندار تنگستان بر اهمیت اجرای صحیح قوانین و مقررات در حوزه شهری و لزوم رسیدگی عادلانه به پرونده‌های شهروندان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در نشست کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهرم، بر ضرورت افزایش هماهنگی و هم‌افزایی بین شهرداری و شورای اسلامی شهر در جهت پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان و ارتقا سطح کیفی خدمات شهری تأکید کرد.

وی گفت: همکاری و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی شهرستان در راستای پیشبرد اهداف توسعه شهری و خدمت‌رسانی بهتر به مردم اهرم ضروری است.

در پایان نشست، تصمیمات لازم در خصوص پرونده‌های مورد بحث اتخاذ و مقرر گردید پیگیری‌های لازم در اسرع وقت صورت پذیرد.

