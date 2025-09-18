  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

توزیع نهادی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال‌زایی به بانک‌های عامل ابلاغ شد

سهمیه تسهیلات قرض الحسنه اشتغال‌زایی موضوع جز (۲-۷) بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و توزیع نهادی آن با مبلغ کل ۶۰ همت به ۲۰ بانک عامل ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو نامه شماره ۳۲۲۶۲۸‌‏/۰۳ مورخ ۲۸‌‏/۱۲‌‏/۱۴۰۳ پیرامون ابلاغ و تعیین سهمیه تسهیلات قرض الحسنه اشتغال موضوع جز (۷) بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و نامه شماره ۱۰۵۲۴۶‌‏/۸۰ مورخ ۲۴‌‏/۰۶‌‏/۱۴۰۴ معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمائم آن، توزیع نهادی – بانکی تسهیلات اشتغال‌زایی موضوع جز (۲‏-۷) بند مذکور به ۲۰ بانک عامل ابلاغ شد.

بر این اساس واحدهای اجرایی ذیربط بایستی نسبت به اعطای تسهیلات مزبور طبق سهمیه ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام و بخشنامه‌های مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، به شعب خود در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مذکور را نیز به بانک مرکزی ارسال کنند.

همچنین با توجه به نص صریح قانون مبنی بر ارسال گزارش ماهانه تسهیلات یادشده به کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی لازم است عملکرد پرداخت تسهیلات مذکور به صورت ماهانه به بانک مرکزی ارسال شود.‏

