به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه چهارمحال و بختیاری، با بیان اینکه نقدینگی کشور طی پنج دهه گذشته ۲۰۰ هزار برابر شده است، اظهار داشت: حجم نقدینگی به ۱۱ هزار هزار میلیارد تومان رسیده که بخش عمدهای از آن در اختیار درصد اندکی از سپردهگذاران بانکی قرار دارد.
وی با اشاره به جلسه مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی، افزود: بررسیهای انجامشده در کمیسیون تلفیق بودجه و برنامه هفتم توسعه نشان میدهد که ساختار حکمرانی اقتصادی کشور نیازمند بازنگری جدی است.
راستینه با انتقاد از رشد نقدینگی بدون افزایش تولید، تصریح کرد: این روند منجر به کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش تورم و تضعیف بنیانهای اقتصادی شده است.
نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر مجلس با اشاره به نرخ بالای بهره بانکی، یارانههای پنهان و بزرگی دولت، گفت: نرخ بهره ۳۰ درصدی عملاً تولیدکننده را از چرخه اقتصادی خارج میکند و امکان رونق صادرات را از بین میبرد.
وی با بیان اینکه تسهیلات تبصره ۱۸ تجربهای موفق در حمایت از تولید بود، افزود: عدم تداوم این طرح به دلیل نگاه غالب در کمیسیون اقتصادی مجلس، مانع از فعالسازی ظرفیتهای خاموش تولید شده است.
راستینه همچنین پیشنهاد راهاندازی بورس انرژی را مطرح کرد و گفت: در صورت اصلاح قیمت حاملهای انرژی، مردم باید در این فرآیند سهامدار باشند تا مشارکت واقعی در اقتصاد شکل گیرد.
وی با اشاره به وجود ۲۰ میلیارد دلار اسکناس دلاری در اختیار مردم، اظهار داشت: این منابع به دلیل جذابیت بازارهای غیرمولد، وارد چرخه تولید نمیشوند و باید با سیاستگذاری مناسب به سمت تولید هدایت شوند.
نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری شجاعانه در حوزه اقتصاد، خاطرنشان کرد: شبکههای رانتی و ارتباطات ناسالم مانع از اجرای اصلاحات ساختاری شدهاند و باید زمینه مشارکت جدی مردم فراهم شود.
وی با اشاره به حملات سایبری اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، از ایستادگی جوانان نخبه کشور در برابر این تهدیدات تقدیر کرد و گفت: در یک روز، ۲۲ هزار عملیات هکری خنثی شد و بیش از ۵۰۰ موشک نقطهزن به سمت حیفا و تلآویو شلیک شد.
راستینه در پایان با قدردانی از تلاش صنعتگران و صادرکنندگان استان، هشدار داد: در صورت عدم اصلاحات اقتصادی، کشور در سه سال آینده با نقدینگی ۲۲ هزار هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد که فشار آن بر طبقات ضعیف جامعه وارد خواهد شد.
