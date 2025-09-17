به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در اقدامی بیسابقه، بهطور رسمی تحریمهایی علیه رژیم صهیونیستی بهخاطر ادامه جنگ در نوار غزه اعمال کرد.
بر اساس بیانیه رسمی اتحادیه، این تحریمها بر وزرای افراطی و شهرکنشینان خشونتطلب متمرکز خواهد بود و برخی مفاد توافقات تجاری با این رژیم نیز به حالت تعلیق در میآید تا اقدامی بازدارنده برای توقف نقض حقوق شهروندان فلسطینی باشد.
کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که تحریمها از امروز اجرایی شده و شامل مسئولان سیاسی اسرائیلی که به افراطگرایی متهم هستند و همچنین شهرکنشینان دخیل در خشونت علیه فلسطینیان خواهد بود.
کالاس تأکید کرد که این اقدام با هدف حفاظت از غیرنظامیان و حمایت از احترام به قوانین بینالمللی انجام شده و تعلیق برخی تسهیلات تجاری، جدیت موضع اتحادیه اروپا نسبت به نقضهای برنامه ریزی شده در غزه و کرانه باختری را نشان میدهد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که اتحادیه اروپا تحت فشار فزاینده پارلمانهای ملی و افکار عمومی قرار دارد؛ موجی از اعتراضات در اروپا خواستار اعمال تحریمهای واقعی علیه رژیم صهیونیستی و توقف صادرات سلاح به این رژیم شده است.
