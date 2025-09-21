هشدار عربستان به اسرائیل؛ الحاق کرانه باختری عواقبی جدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فلسطینی معا به نقل از تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که عربستان سعودی از طریق یک منبع دیپلمات پیام تندی به اسرائیل ارسال کرده و در این پیام به اسرائیل هشدار داده است که هرگونه الحاق سرزمین‌های فلسطینی، حتی جزئی، مانع از امکان عادی‌سازی روابط و تضعیف توافق‌نامه‌های ابراهیم خواهد شد.

بر اساس این گزارش، برخی چهره‌های سیاسی عربستان سعودی در تماس‌های محرمانه با اسرائیل، مخالفت کامل خود را با الحاق، حتی اگر محدود به دره اردن باشد، ابراز کردند.

در پیام‌های ارسالی به اسرائیل آمده است: «برداشتن هرگونه گامی به سوی الحاق هر بخش از کرانه باختری، پیامدهای قابل توجه در تمام سطوح خواهد داشت.»

کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که پیام عربستان سعودی واضح و مختصر است: الحاق، در را برای هرگونه توافق آینده با اسرائیل خواهد بست.

گفتنی است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه (۲۰ شهریورماه) طرح «E۱» برای گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری در نزدیکی قدس اشغالی را در راستای الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی امضا کرد.

چند مقام آمریکایی و صهیونیستی به اکسیوس گفتند «مارکو روبیو»، وزیر امورخارجه دولت ترامپ در جریان سفر خود به قدس اشغالی موضوع الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به اسرائیل را بررسی خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، روبیو در نشست‌های غیرعلنی با مقامات صهیونیست تلویحاً اشاره کرده که با موضوع الحاق مخالفتی ندارد و دولت آمریکا نیز مانعی در برابر این اقدام ایجاد نخواهد کرد.

از سوی دیگر، یک مقام بلندپایه آمریکایی در گفت‌وگو با «آکسیوس» فاش کرده است که ادعاهای اسرائیل درباره چراغ سبز واشنگتن نسبت به الحاق، موجب نگرانی در دولت ترامپ شده و این ادعاها به عنوان نوعی فشار برای محدود کردن دست کاخ سفید تلقی شده است.

به نوشته آکسیوس، کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا اخیراً چندین دور گفت‌وگو برای تدوین موضعی در قبال طرح الحاق برگزار کرده‌اند تا از سو برداشت درباره موضع واقعی واشنگتن جلوگیری شود.