۵۲۲ میلیارد تومان برای حقوق معوق کارکنان گروه ملی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در پی رایزنی‌های مستقیم استاندار خوزستان، هیأت مدیره بانک ملی کشور پرداخت این مبلغ را به‌منظور تسویه حقوق معوق کارکنان گروه ملی فولاد ایران به تصویب رساند.

استاندار خوزستان با تأکید بر اینکه حقوق و معیشت کارگران خط قرمز استانداری است، گفت: تمامی ظرفیت‌های اجرایی و نظارتی استان برای صیانت از حقوق قانونی کارگران به کار گرفته خواهد شد.

وی ضمن تقدیر از همکاری بانک ملی در اجرای سریع این مصوبه افزود: پرداخت به‌موقع حقوق کارگران نقش کلیدی در حفظ آرامش اجتماعی، ارتقای امنیت شغلی و رونق تولید دارد.