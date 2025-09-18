دیدار رجب طیب اردوغان با محمود عباس در آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که در آنکارا برگزار شد، تأکید کرد که رژیم صهیونیستی نه تنها فلسطین، بلکه ثبات منطقهای را نیز تهدید میکند و حمله به قطر، گواهی بر این ادعاست.
اردوغان همچنین با اشاره به افزایش تعداد رهبران و اندیشمندانی که از رژیم صهیونیستی انتقاد میکنند، تصریح کرد که تلاشها برای افزایش فشار بینالمللی بر رژیم صهیونیستی ادامه دارد.
رئیسجمهور ترکیه در این دیدار، با اشاره به رویکرد تلآویو که صلح را تضعیف میکند، اعلام کرد که ترکیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صدای فلسطین خواهد بود.
اردوغان همچنین با تأکید بر لزوم همبستگی بیشتر جهان اسلام برای مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد که ایجاد وحدت سیاسی در فلسطین، تلاشها را تقویت خواهد کرد.
