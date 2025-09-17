به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: تلاشهای اسرائیل برای سرکوب غزه محکوم به شکست است.
رئیسجمهور ترکیه در این خصوص ادامه داد: آنکارا به حمایت از نوار غزه ادامه خواهد داد و با خشونت در منطقه مقابله خواهد کرد.
وی تاکید کرد اقدامات اسرائیل محکوم به شکست است.
رجب طیب اردوغان دیروز نیز ضمن انتقاد از سیاستهای نخستوزیر رژیم صهیونیستی تصریح کرده بود: نتانیاهو از نظر ایدئولوژیک تقریباً با هیتلر نزدیک است. همانطور که هیتلر نتوانست شکست محتوم خود را ببیند، نتانیاهو نیز همان سرنوشت نهایی را تجربه خواهد کرد. سران اسرائیل باندی جنایتکار هستند که دیدگاههای افراطی خود را به ایدئولوژی فاشیستی تبدیل کردهاند.
