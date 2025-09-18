به گزارش خبرگزاری مهر، باراک راوید خبرنگار آمریکایی- صهیونیستی و نویسنده برخی مطبوعات آمریکایی از جمله سی‌ان ان در مطلبی در وبگاه آمریکایی آکسیوس نوشت که امروز پیش نویس قطعنامه مربوط به مکانیسم ماشه علیه ایران در میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع می‌شود.

بر اساس گزارش این وبگاه آمریکایی، «پیش نویس قطعنامه مذکور فردا در میان اعضای شورا به رأی گیری گذاشته خواهد شد و در صورتی که این قطعنامه تصویب نشود که به احتمال فراوان تصویب نخواهد شد، بازگشت فوری تحریم‌ها علیه ایران اعمال خواهد شد.»

این خبرنگار صهیونیست آکسیوس افزوده است که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران ساعت ۸ شب روز ۲۷ سپتامبر به وقت محلی بار دیگر اعمال خواهد شد.

ذوق زدگی خبرنگار صهیونیست در خصوص بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در حالی است که منابع غربی تنها روی تأثیر روانی این تحریم‌ها در ایجاد اختلال در بازارهای داخلی حساب کرده‌اند و کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که اعمال این تحریم‌ها تغییر چندانی در شرایط اقتصادی کنونی ایران اعمال نخواهد کرد.

ماکرون: توافق میان ایران و اروپا شکست خورده است

آکسیوس همچنین نوشت که امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه امروز در گفتگو با تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «اسنپ‌بک» علیه ایران در پایان ماه سپتامبر فعال خواهند شد.

ماکرون در گفتگو با شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی خبری رژیم صهیونیستی مدعی شد که تلاش‌ها برای رسیدن به توافق میان قدرت‌های اروپایی و ایران شکست خورده است.

انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل هفته آینده درباره بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رأی‌گیری کند؛ تحریم‌هایی که می‌تواند تا ۲۷ سپتامبر دوباره اعمال شود.

ماکرون که به دنبال ایجاد شکاف در میان مسئولان ایرانی بود، مدعی شد که «عباس عراقچی»، وزیر خارجه ایران، «تلاش کرد پیشنهادی معقول» برای رسیدن به توافق با قدرت‌های اروپایی ارائه دهد، اما از سوی دیگر اعضای دولت ایران حمایتی دریافت نکرد.

در همین رابطه میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت که آنچه در ژوئن ۲۰۲۵ در ایران اتفاق افتاد، کاملاً بی‌سابقه است.

وی افزود که اسرائیل و ایالات متحده حملات هدفمند، عمدی و از پیش برنامه‌ریزی شده‌ای را علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هدف اعلام شده نابودی کامل آنها انجام دادند.

اولیانوف گفت که عاملان این حملات اعلام می‌کنند که حق انجام این کار را دارند و در صورت لزوم دوباره حملات خود را تکرار خواهند کرد.

این دیپلمات روس اعلام کرد که اقدام رژیم صهیونیستی و آمریکا در این رابطه بزرگترین ضربه به سیستم پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود.

خبرنگار وال استریت ژورنال: این یک سوءتفاهم بزرگ است

لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال گفت که رأی‌گیری فردا یک رأی‌گیری رویه‌ای است درباره قطعنامه‌ای که کره جنوبی موظف بود آن را مطرح کند؛ قطعنامه‌ای که پیشنهاد می‌کند تحریم‌های ایران ملغی باقی بماند.

وی با اشاره به اینکه این قطعنامه رد یا وتو خواهد شد، افزود که اما این به معنای آغاز «اسنپ‌بک» نیست.

نورمن گفت که «اسنپ‌بک» به طور خودکار از نیمه‌شب ۲۸ سپتامبر اجرا خواهد شد، مگر اینکه در آخرین لحظه توافقی به دست آید که منجر به قطعنامه‌ای جدید شود.

این خبرنگار آمریکایی در پایان تصویب قطعنامه فردا را در حال حاضر بسیار بعید دانست، اما گفت که در مجمع عمومی سازمان ملل همیشه احتمال رخ دادن اتفاقات غیرمنتظره وجود دارد، پس نمی‌توان آن را کاملاً منتفی دانست. بنابراین رأی‌گیری فردا فقط یک گام دیگر در این روند است.