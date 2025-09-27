سرهنگ سلیمی:برخورد سه خودرو با یکدیگر در مرودشت ۳ کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق سلیمی گفت: در پی اعلام وقوع یک فقره تصادف در محور مواصلاتی مرودشت به درودزن، بلافاصله مأموران به همراه دیگر نیروهای امدادی برای بررسی حادثه به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: مأموران در بررسی‌های اولیه مشاهده کردند سواری پژو با ۲ سرنشین به شدت با سواری پراید با دو سرنشین و پرایدی دیگر برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه شمالی استان فارس افزود: در این حادثه راننده و سرنشین پژو و یکی از رانندگان پراید در دم فوت و یک نفر هم نیز مجروح و راهی بیمارستان شده است.

سرهنگ سلیمی با بیان اینکه علت این تصادف توسط کارشناسان در دست بررسی است، به رانندگان هشدار داد از عجله و شتاب بی مورد حین رانندگی خودداری و برای حفظ سلامتی خود و همسفران به قوانین رانندگی احترام بگذارند تا شاهد چنین حوادث دلخراش نباشیم.