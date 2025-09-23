عیدی پور: سقوط سقف سوله در کوهمره شیراز ۲ کشته و مجروح برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدی‌پور از سقوط ستون‌های یک سوله در حال ساخت در کارخانه‌ای واقع در روستای کهمره سرخی خبر داد و گفت: در ساعت ۱۴:۱۷ روز اول مهر ماه، پس از اطلاع‌رسانی از طریق سامانه ۱۲۵، تیم‌های امدادی از ایستگاه‌های ۱۴ و ۵ به همراه پنج دستگاه خودروی عملیاتی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه در محل نشان داد که ستون‌های یک سوله در حال احداث به شکلی ناگهانی سقوط کرده و روی یک کانکس که چهار کارگر در آن حضور داشتند، آوار شده است. این کارگران زیر ستون‌ها محبوس شده بودند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز افزود: تیم‌های آتش‌نشانی با رعایت کامل اصول ایمنی، همزمان با تثبیت محل، عملیات جابجایی ستون‌ها را آغاز کرده و پس از تلاش بی‌وقفه، چهار کارگر را از زیر آوار بیرون کشیدند. این افراد بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

عیدی پور تصریح کرد: متأسفانه، دو نفر از این کارگران در محل حادثه جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر که به شدت مصدوم شده بودند، توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.