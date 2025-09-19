به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد، رئیس مرکز اورژانس فارس صبح امروز جمعه ۲۸ شهریور با تشریح آخرین وضعیت درمانی مصدومان سانحه تصادف اتوبوس و تریلی در محور نی‌ریز – قطرویه گفت: از ۲۶ مصدوم این حادثه، تاکنون ۱۴ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص و ۱۲ نفر دیگر بستری هستند.

وی ادامه داد: در بیمارستان شهدای سلامت نی‌ریز ۱۵ نفر از مصدومان پذیرش شدند که ۳ نفر ترخیص و ۱۲ نفر همچنان بستری و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند.

رئیس مرکز اورژانس فارس افزود: همچنین ۱۱ نفر از مصدومان این حادثه در مرکز خدمات جامع سلامت قطرویه پذیرش شده بودند که همگی پس از درمان ترخیص شدند.

عابد تصریح کرد: اطلاعات تکمیلی از روند درمانی مصدومان در صورت نیاز از طریق روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اطلاع‌رسانی خواهد شد.