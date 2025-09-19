  1. استانها
  2. فارس
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

۱۲ مصدوم حادثه نی‌ریز-قطرویه همچنان بستری هستند

۱۲ مصدوم حادثه نی‌ریز-قطرویه همچنان بستری هستند

شیراز- رئیس مرکز اورژانس فارس گفت: از مجموع ۲۶ مصدوم تصادف اتوبوس و تریلی در محور نی‌ریز – قطرویه، ۱۴ نفر ترخیص و ۱۲ نفر دیگر در مراکز درمانی تحت مراقبت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد، رئیس مرکز اورژانس فارس صبح امروز جمعه ۲۸ شهریور با تشریح آخرین وضعیت درمانی مصدومان سانحه تصادف اتوبوس و تریلی در محور نی‌ریز – قطرویه گفت: از ۲۶ مصدوم این حادثه، تاکنون ۱۴ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص و ۱۲ نفر دیگر بستری هستند.

وی ادامه داد: در بیمارستان شهدای سلامت نی‌ریز ۱۵ نفر از مصدومان پذیرش شدند که ۳ نفر ترخیص و ۱۲ نفر همچنان بستری و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند.

رئیس مرکز اورژانس فارس افزود: همچنین ۱۱ نفر از مصدومان این حادثه در مرکز خدمات جامع سلامت قطرویه پذیرش شده بودند که همگی پس از درمان ترخیص شدند.

عابد تصریح کرد: اطلاعات تکمیلی از روند درمانی مصدومان در صورت نیاز از طریق روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد خبر 6594425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها