هوای اصفهان در آخرین جمعه تابستان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز جمعه بیست و هشتم شهریور با میانگین ۱۲۹ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۵۴، خیابان رودکی ۱۵۱، خیابان زینبیه ۱۶۱، بولوار کاوه ۱۵۲، کردآباد ۱۸۴ و ولدان ۱۵۳ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پایش هوا خیابان میرزا طاهر با عدد ۱۲۸، خیابان فرشادی ۱۴۵، دانشگاه صنعتی ۱۱۲ و خیابان رهنان ۱۳۷ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه پارک زمزم ۸۴، سپاهان شهر ۸۰، فیض ۷۸ و خیابان هزار جریب ۸۴ AQI قابل قبول است.
شاخص هوای خمینیشهر با میانگین ۱۵۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و قهجاورستان ۱۴۰ AQI ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
