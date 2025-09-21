به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز یکشنبه سی شهریور با میانگین ۱۰۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۹۹، پارک زمزم ۷۶، خرازی ۸۵، دانشگاه صنعتی ۹۶، خیابان رودکی ۹۷، سپاهانشهر ۷۲، خیابان فرشادی ۹۲، خیابان فیض ۸۶، خیابان میرزا طاهر ۶۳، و هزار جریب ۷۶ AQI وضعیت زرد و سالم را نشان میدهد.
همچنین وضعیت خیابان زینبیه با شاخص ۱۳۸، خیابان کاوه ۱۱۶، و ولدان ۱۰۶ نشان از هوای ناسالم برای گروههای حساس را میدهد.
علاوه بر آن وضعیت شهرستان قهجاورستان با شاخص ۱۷۱، کاشان با ۱۹۶، مبارکه با شاخص ۱۷۲ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم است.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پایش هوا خیابان رهنان با عدد ۱۶۵ و کردآباد با ۱۷۸ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
نظر شما